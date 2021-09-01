Отбор ЧМ-2022: Украина теряет победу в игре с Казахстаном в последние секунды

Сборная Украины в четвертом туре отбора к ЧМ-2022 сыграла вничью 2:2 с командой Казахстана.

Поединок прошел в Нур-султане в среду 1 сентября.

Уже на второй минуте украинская команда повела в счете. Роман Яремчук ударом метров с 23 пробил в верхний угол ворот сборной Казахстана – 1:0. В стартовые 45 минут украинцы имели еще несколько 100% моментов сделать счет разгромным.

На 17-й минуте после удара Эдуарда Соболя мяч попадает в штангу ворот. На 25-й минуте уже в стойку ворот ударил Андрей Ярмоленко, а на добивании Сергей Сидорчук попадает в перекладину ворот. Казахстан сумел ответить пару ударами, которые без проблем взял Андрей Пятов.

В начале второго тайма сборная Украины снова создает моменты у ворот казахов, но их не реализует. Николай Матвиенко и Соболь дважды не сумели переиграть вратаря казахов Стаса Покатилова, не реализовав выходы один на один.

На 67-й минуте Казахстан забивает гол, судья отменяет после просмотра ВАС, зафиксировав положение вне игры. На 75-й минуте Казахстан сравнивает счет. Руслан Валиуллин пробил метров с восьми в ближний от Пятова угол ворот. В следующих атаках сине-желтые имели снова случаю вырвать победу в этой грей. Мимо из выгодных позиций пробивали Ярмоленко и Виктор Цыганков.

На 89-й минуте Казахстан мог выходить вперед в этой игре. Выручил Андрей Пятов, который отразил удар Аббата Айбаметова. Далее был футбольный триллер. На 94-й минуте Даниил Сикан после прострела Миколенко забивает в угол ворот – 2:1. А за 1,5 минут казахи снова сравнивают счет. После скидки в штрафную Валиуллин снова пробивает Пятова – 2:2.

После четырех туров в отборе к ЧМ-2022 у сборной Украины четыре очка. 4 сентября сборная Украины в Киеве будет играть с Францией. В этой игре украинской команде не смогут помочь Виталий Миколенко и Александр Зинченко, которые пропустят матч из-за перебора желтых карточек.