Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Отбор ЧМ-2022: Украина теряет победу в игре с Казахстаном в последние секунды

Среда, 1 сентября 2021, 19:03
Отбор ЧМ-2022: Украина теряет победу в игре с Казахстаном в последние секунды
фото Владимира Раснера komandaonline.com

Сборная Украины в четвертом туре отбора к ЧМ-2022 сыграла вничью 2:2 с командой Казахстана.

Поединок прошел в Нур-султане в среду 1 сентября.

Уже на второй минуте украинская команда повела в счете. Роман Яремчук ударом метров с 23 пробил в верхний угол ворот сборной Казахстана – 1:0. В стартовые 45 минут украинцы имели еще несколько 100% моментов сделать счет разгромным.

На 17-й минуте после удара Эдуарда Соболя мяч попадает в штангу ворот. На 25-й минуте уже в стойку ворот ударил Андрей Ярмоленко, а на добивании Сергей Сидорчук попадает в перекладину ворот. Казахстан сумел ответить пару ударами, которые без проблем взял Андрей Пятов.

В начале второго тайма сборная Украины снова создает моменты у ворот казахов, но их не реализует. Николай Матвиенко и Соболь дважды не сумели переиграть вратаря казахов Стаса Покатилова, не реализовав выходы один на один.

На 67-й минуте Казахстан забивает гол, судья отменяет после просмотра ВАС, зафиксировав положение вне игры. На 75-й минуте Казахстан сравнивает счет. Руслан Валиуллин пробил метров с восьми в ближний от Пятова угол ворот. В следующих атаках сине-желтые имели снова случаю вырвать победу в этой грей. Мимо из выгодных позиций пробивали Ярмоленко и Виктор Цыганков.

На 89-й минуте Казахстан мог выходить вперед в этой игре. Выручил Андрей Пятов, который отразил удар Аббата Айбаметова. Далее был футбольный триллер. На 94-й минуте Даниил Сикан после прострела Миколенко забивает в угол ворот – 2:1. А за 1,5 минут казахи снова сравнивают счет. После скидки в штрафную Валиуллин снова пробивает Пятова – 2:2.

После четырех туров в отборе к ЧМ-2022 у сборной Украины четыре очка. 4 сентября сборная Украины в Киеве будет играть с Францией. В этой игре украинской команде не смогут помочь Виталий Миколенко и Александр Зинченко, которые пропустят матч из-за перебора желтых карточек.

Николай Аврамчук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
Все новости...
Реклама: