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Началась встреча Зеленского и Байдена

Среда, 1 сентября 2021, 21:15
Началась встреча Зеленского и Байдена
Снимок экрана:

В Белом доме началась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Источник: Офис президента, Зеленский в Twitter

Дословно: "В Белом доме (Вашингтон) началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джозефа Байдена. Перед переговорами главы государств сделают короткие заявления для СМИ. После этого состоятся переговоры в расширенном формате, а также лицом к лицу".

Детали: Перед началом переговоров Джо Байден сказал, что рад приветствовать Зеленского в США, поздравил Украину с годовщиной независимости.

Он напомнил, что Украина и США имеют общие ценности и преданы цели касательно мирной Европы.

В свою очередь, Зеленский напомнил, что Украина потеряла 15 тысяч лучших людей на Донбассе. В своем Twitter он сообщил, что переговоры будут касаться энергетической безопасности и стратегического партнерства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийБайден
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