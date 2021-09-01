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США заявили Украине, что выступают против "Северного потока-2"

Среда, 1 сентября 2021, 22:54
фото: ОП

Соединенные Штаты подтвердили, что выступают против газопровода в обход Украины "Северный поток - 2".

Источник: совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США, Офис президента

Дословно: "Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока - 2", который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности.

Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии... с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия".

Детали: Отмечается, что одной из мер противодействия проекту является недавнее назначение в США старшего советника по вопросам энергетической безопасности.

Кроме того, правительства стран поддержали усилия по "увеличение мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников".

Напомним:

  • 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.
  • Тогда же глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициирует консультации по "Северному потоку-2" в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации.
  • В случае запуска российского проекта "Северный поток - 2" наполовину украинский транзит может сократиться втрое – до 18 млрд кубометров, для сравнения в прошлом году Оператор ГТС протранзитировал в Европу 55,8 млрд кубометров газа.

Читайте подробнее: За кулисами газового поражения: как возникло и что изменит для Украины соглашение о Nord Stream 2

Украинская правда
Темы: Северный поток-2СШАУкраинаРосcиясанкции
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