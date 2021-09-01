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Америка хочет помочь Украине с преодолением COVID и хранением вакцин

Среда, 1 сентября 2021, 23:09
Америка хочет помочь Украине с преодолением COVID и хранением вакцин
Байден, фото Maney-Pool/Getty Images

Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине дополнительную помощь в борьбе с распространением болезни COVID-19, включая поддержку холодовой цепи хранения вакцин и дополнительные 12,8 миллиона долларов помощи, связанной с пандемией.

Источник: текст совместного заявления президентов Джозефа Байдена и Владимира Зеленского о стратегическом партнерстве Украины и США, согласованного еще до встречи лидеров двух государств

Детали: COVID-помощь будет оказана в рамках закона США "О плане спасения Америки".

Ранее Соединенные Штаты предоставили Украине примерно 55 миллионов долларов помощи в связи с COVID-19 и передали около 2,2 миллиона доз вакцин против коронавируса, вызывающего эту болезнь.

Кроме того, в заявлении говорится о гуманитарной помощи в связи с конфликтом на Донбассе, которой в результате конфликта на востоке Украины нуждаются 3,4 миллиона человек.

В этом году правительство США предоставит Украине дополнительные 45 миллионов долларов гуманитарной помощи.

С 2014 года Соединенные Штаты предоставили уже более 306 миллионов долларов такой помощи украинцам, в частности в виде продуктов питания, жилья, безопасной питьевой воды и защиты наиболее уязвимых групп населения, в частности пожилых людей, говорится в заявлении.

Дословно: "Соединенные Штаты твердо поддерживают украинский народ в противодействии пандемии COVID-19 и в ответе на гуманитарные нужды, вызванные войной на востоке Украины".

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COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП

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Темы: СШАCovid-2019вакцинацияДонбассденьги
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