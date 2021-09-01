Украина пообещала США наказывать жестче на насилие против ЛГБТ и ксенофобию
Украина пообещала Соединенным Штатам ужесточить наказание за ксенофобию и насилие против представителей сообщества ЛГБТ.
Источник: совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США, Офис президента
Дословно: "При поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, гражданских и основных свобод, в соответствии с международными стандартами и обязательств, а также бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ+.
Украина планирует усилить ответственность за насилие против любого человека независимо от пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или политических взглядов, в том числе через законодательство".
Детали: Также отмечается, что Украина и США намерены продолжать привлекать Россию к ответственности за нарушения на временно оккупированных территориях Украины и добиваться освобождения политзаключенных и заложников, содержащихся на этих территориях.
Напомним:
- В посольстве США предостерегли своих граждан в Украине в связи с запланированным проведением в украинских городах ЛГБТК-прайдов.
- В прошлом году в конце августа в Одессе состоялся Марш равенства, куда пришли его противники - представители организации "Традиция и порядок". Они начали нецензурно оскорблять присутствующих, в результате чего между двумя группами возникла драка.
- Кто-то из присутствующих применил слезоточивый газ, несмотря на присутствие правоохранителей, охранявших ЛГБТ-марш.
- Посол Великобритании в Украине и посольство Швейцарии тогда осудили насилие на одесском Марше равенства.