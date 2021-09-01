Украина пообещала США наказывать жестче на насилие против ЛГБТ и ксенофобию

Украина пообещала Соединенным Штатам ужесточить наказание за ксенофобию и насилие против представителей сообщества ЛГБТ.

Источник: совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США, Офис президента

Дословно: "При поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, гражданских и основных свобод, в соответствии с международными стандартами и обязательств, а также бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ+.

Украина планирует усилить ответственность за насилие против любого человека независимо от пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или политических взглядов, в том числе через законодательство".

Детали: Также отмечается, что Украина и США намерены продолжать привлекать Россию к ответственности за нарушения на временно оккупированных территориях Украины и добиваться освобождения политзаключенных и заложников, содержащихся на этих территориях.

Напомним: