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Украина пообещала США наказывать жестче на насилие против ЛГБТ и ксенофобию

Среда, 1 сентября 2021, 23:38
Украина пообещала США наказывать жестче на насилие против ЛГБТ и ксенофобию

Украина пообещала Соединенным Штатам ужесточить наказание за ксенофобию и насилие против представителей сообщества ЛГБТ.

Источник: совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США, Офис президента

Дословно: "При поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, гражданских и основных свобод, в соответствии с международными стандартами и обязательств, а также бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ+.

Украина планирует усилить ответственность за насилие против любого человека независимо от пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или политических взглядов, в том числе через законодательство".

Детали: Также отмечается, что Украина и США намерены продолжать привлекать Россию к ответственности за нарушения на временно оккупированных территориях Украины и добиваться освобождения политзаключенных и заложников, содержащихся на этих территориях.

Напомним: 

  • В посольстве США предостерегли своих граждан в Украине в связи с запланированным проведением в украинских городах ЛГБТК-прайдов.
  • В прошлом году в конце августа в Одессе состоялся Марш равенства, куда пришли его противники - представители организации "Традиция и порядок". Они начали нецензурно оскорблять присутствующих, в результате чего между двумя группами возникла драка.
  • Кто-то из присутствующих применил слезоточивый газ, несмотря на присутствие правоохранителей, охранявших ЛГБТ-марш.
  • Посол Великобритании в Украине и посольство Швейцарии тогда осудили насилие на одесском Марше равенства.

Украинская правда

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Темы: УкраинаСШАнацменьшинстваЛГБТ
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