В России прекратил существование основанный Навальным ФБК
Основанный в России "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) оппозиционером Алексеем Навальным и признанный "иноагантом" прекратил существование как юридическое лицо.
Источник: Радио свобода, Единый государственный реестр юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы
Детали: Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы, ФБК ликвидирован 31 августа.
По словам бывшего директора ФБК Ивана Жданова, после ликвидации фонда он написал письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко с просьбой исключить организацию из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции "иноагента".
ФБК был основан Навальным в 2011 году как фонд, который позиционировал себя как некоммерческая организация, занимающаяся антикоррупционными расследованиями.
Предыстория:
- На закрытом заседании Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" экстремистскими организациями.
- Президент России Владимир Путин подписал так называемый закон против Фонда борьбы с коррупцией, запрещающий участвовать в разных выборах, в том числе и президента, людям, причастным к деятельности "экстремистской" или "террористической" организации.
- Законопроект был внесен в Госдуму вскоре после того, как прокуратура Москвы потребовала признать ФБК Алексея Навального экстремистской организацией. СМИ стали называть инициативу "законом против ФБК".
- Первоначально в документе шла речь о запрете участвовать только в выборах в Госдуму, однако ко второму чтению внесли поправки, распространяющие запрет на выборы всех уровней.