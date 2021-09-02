В России прекратил существование основанный Навальным ФБК

Основанный в России "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) оппозиционером Алексеем Навальным и признанный "иноагантом" прекратил существование как юридическое лицо.

Источник: Радио свобода, Единый государственный реестр юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы

Детали: Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы, ФБК ликвидирован 31 августа.

По словам бывшего директора ФБК Ивана Жданова, после ликвидации фонда он написал письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко с просьбой исключить организацию из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции "иноагента".

ФБК был основан Навальным в 2011 году как фонд, который позиционировал себя как некоммерческая организация, занимающаяся антикоррупционными расследованиями.

Предыстория: