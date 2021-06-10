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Российский суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими

Четверг, 10 июня 2021, 00:58
Российский суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими

На закрытом заседании Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" экстремистскими организациями.

Источник: "Новая газета" со ссылкой на пресс-службу суда, российский оппозиционер Алексей Навальный в Facebook

Дословно: "Решением суда ликвидированы некоммерческие организации "ФБК" и "ФЗПГ", запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального".

Прямая речь Навального: "Я даже не буду обсуждать юридическую сторону посмешища, называемого в России "судом".

Достаточно сказать, что все материалы дела объявлены государственной тайной. Процесс был закрытый.

А я сам в нем не просто не участвовал, хоть мы и требовали этого, меня даже не пригласили.

Ну и зачем приглашать Навального? Рассматривается ведь всего лишь ФБК, основателем которого является А. Навальный.

И еще вот написано "штабы Навального". Так какое же отношение он к этому имеет и зачем ему выступать в этом суде?"

Детали: Суд постановил, что решение о прекращении деятельности организаций подлежит немедленному исполнению.

Защитники ФБК, а также представители Минюста и МВД находились в суде 12,5 часов.

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд отказался рассекретить материалы иска прокуратуры к ФБК о признании фонда экстремистским.

В ходе рассмотрения прокуратура в качестве доказательств по делу предоставила судьи пустые листы. Защита потребовал изъять их из материалов дела.

Навальный, прокомментировав решение суда, отметил: "Сейчас все поймем. Разберемся. Изменимся. Эволюционирует. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим".

Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин подписал так называемый закон против Фонда борьбы с коррупцией, запрещающий участвовать в разных выборах, в том числе и президента, людям, причастным к деятельности "экстремистской" или "террористической" организации.
  • Законопроект был внесен в Госдуму вскоре после того, как прокуратура Москвы потребовала признать ФБК Алексея Навального экстремистской организацией. СМИ стали называть инициативу "законом против ФБК".
  • Первоначально в документе шла речь о запрете участвовать только в выборах в Госдуму, однако ко второму чтению внесли поправки, распространяющие запрет на выборы всех уровней.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиясудНавальный
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