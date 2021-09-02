Кулеба о разговоре Байдена и Зеленского: Win-win, дружелюбно и без реверансов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал беспрецедентно сильным совместное заявление Украины и США по результатам визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, а разговор лидеров государств – дружественным, искренним и прямолинейным.

Источник: видеокомментарий Кулебы в Facebook, записанный уже в Сан-Франциско

Прямая речь: "По графику встреча должна была длиться один час, это включая тет-а-тет, затянулся тет-а-тет и затянулась очень сильно сама встреча. Президенты говорили 2 часа 10 минут – и это был очень четкий разговор о безопасности Украины. Это была главная тема, в этой теме было НАТО, безопасность Черного моря, укрепление обороноспособности Украины и Северный поток-2".

Детали: Кулеба пояснил, что "механика дипломатии" такова: "когда планируется такие исторические визиты, как в Соединенные Штаты, то стороны заранее договариваются обо всех ключевых вещи" – и результатом стало совместное заявление Украины и США по результатам визита.

"Это действительно беспрецедентный документ, я им очень доволен. Он, если честно, превысил мои ожидания. Я благодарен американским партнерам за то, что они услышали Украину по большинству вопросов – и мы имеем очень предметный документ, который выводит стратегическое партнерство Украины и США на новый уровень", – заявил глава МИД.

По словам Кулебы, этот визит Зеленского в Вашингтон – "классический пример win - win, победа - победа, когда обе стороны получили то, что хотели, и остались довольны визитом".

Прямая речь: "Президенты Украины и США, Зеленский и Байден, вывели наше стратегическое партнерство на новый уровень – и это, безусловно, победа ...

На этот разговор были вынесены вопросы на будущее, то есть новые идеи, которые требовали обсуждения непосредственно лидерами. И это обсуждение состоялось, оно было очень искреннее.

Я думаю, что впервые за 30 лет тональность разговора была дружественной. Безусловно, Соединенные Штаты и президент Байден лично поддерживают Украину, а президент Зеленский ценит эту поддержку от имени народа Украины. Но при этом это был очень откровенный разговор без реверансов.

И там, где у нас есть вопросы к США, мы эти вопросы очень четко ставили, и там, где вопросы у США, они их так же очень четко ставили. Я очень доволен, что президенты поговорили откровенно, я бы даже сказал без дипломатии, как два лидера двух сильных стран. И это еще раз подтверждает союзнический характер наших отношений".

Больше деталей: Кулеба добавил, что все идеи, которые обсудили Байден и Зеленский, уже взяты "в работу". Они будут двигать вперед украинско-американские отношения и безопасность Европы тоже.

"В сухом остатке... два исторических момента: визит состоялся, в чрезвычайно трудное для США время, но Украина является приоритетом, важной страной – и нашли время для предметного разговора, и второе – все результаты в совместном заявлении", – подытожил Кулеба.

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с официальным визитом 31 августа. 1 сентября состоялась его встреча с президентом США Джозефом Байденом. 2 сентября Зеленский будет находиться в Сан-Франциско, Калифорния.