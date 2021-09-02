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Грузовик провалил новый фонтан в центре Киева: не продержался и сутки

Четверг, 2 сентября 2021, 10:52
ФОТО с FACEBOOK НИКОЛАЯ ПАНЧЕНКО

Грузовой автомобиль повредил новый фонтан на Арсенальной площади, который мэр Киева Виталий Кличко открыл 1 сентября.

Источник: Николай Панченко и страница "Типичный Киев" в Facebook, руководитель пресс-службы КГГА Екатерина Баранова и пресс-секретарь полиции Печерского района Оксана Тищенко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Как видно из фото и видео, грузовик, вероятно, пытался проехать через фонтан, но повредил плитку и частично провалился под землю. 

Следует отметить, что никаких знаков или предостережений для водителей, что здесь ехать нельзя, на месте аварии не заметно.

 
Фото с facebook николая панченко 

По словам руководителя пресс-службы КГГА Екатерины Барановой, в мэрии знают о повреждении фонтана и сейчас находятся на связи с РГА. Подробные комментарии она пообещала предоставить позже. 

Пресс-секретарь районной полиции Оксана Тищенко сообщила, что у них зафиксировано обращение об аварии на Арсенальной площади, на место выехали правоохранители.

Правовую квалификацию событию предоставят позже. 

 
Так фонтан выглядел 1 сентября, когда его открыли 
фото КГГА

Сейчас территорию фонтана с грузовиком огородили. 

 
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Ирина Балачук, УП
Темы: КиевДТП
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