Грузовик провалил новый фонтан в центре Киева: не продержался и сутки

Грузовой автомобиль повредил новый фонтан на Арсенальной площади, который мэр Киева Виталий Кличко открыл 1 сентября.

Источник: Николай Панченко и страница "Типичный Киев" в Facebook, руководитель пресс-службы КГГА Екатерина Баранова и пресс-секретарь полиции Печерского района Оксана Тищенко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Как видно из фото и видео, грузовик, вероятно, пытался проехать через фонтан, но повредил плитку и частично провалился под землю.

Следует отметить, что никаких знаков или предостережений для водителей, что здесь ехать нельзя, на месте аварии не заметно.

Фото с facebook николая панченко

По словам руководителя пресс-службы КГГА Екатерины Барановой, в мэрии знают о повреждении фонтана и сейчас находятся на связи с РГА. Подробные комментарии она пообещала предоставить позже.

Пресс-секретарь районной полиции Оксана Тищенко сообщила, что у них зафиксировано обращение об аварии на Арсенальной площади, на место выехали правоохранители.

Правовую квалификацию событию предоставят позже.

Так фонтан выглядел 1 сентября, когда его открыли фото КГГА

Сейчас территорию фонтана с грузовиком огородили.