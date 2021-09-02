Грузовик провалил новый фонтан в центре Киева: не продержался и сутки
Грузовой автомобиль повредил новый фонтан на Арсенальной площади, который мэр Киева Виталий Кличко открыл 1 сентября.
Источник: Николай Панченко и страница "Типичный Киев" в Facebook, руководитель пресс-службы КГГА Екатерина Баранова и пресс-секретарь полиции Печерского района Оксана Тищенко в комментарии "Украинской правде"
Детали: Как видно из фото и видео, грузовик, вероятно, пытался проехать через фонтан, но повредил плитку и частично провалился под землю.
Следует отметить, что никаких знаков или предостережений для водителей, что здесь ехать нельзя, на месте аварии не заметно.
По словам руководителя пресс-службы КГГА Екатерины Барановой, в мэрии знают о повреждении фонтана и сейчас находятся на связи с РГА. Подробные комментарии она пообещала предоставить позже.
Пресс-секретарь районной полиции Оксана Тищенко сообщила, что у них зафиксировано обращение об аварии на Арсенальной площади, на место выехали правоохранители.
Правовую квалификацию событию предоставят позже.
Сейчас территорию фонтана с грузовиком огородили.