Украинец Крипак получил свое четвертое "золото" на Паралимпиаде в Токио

Украинский пловец Максим Крипак получил четвертое "золото" на Паралимпиаде-2020 в Токио.

Источник: "Суспільне"

Детали: Пловец из Харькова выступил на шестой дистанции и шестой раз поднялся на подиум. На этот раз на дистанции 100 метров на спине (класс S10).

Крипак выступал в Токио в статусе действующего паралимпийского чемпиона на этой дистанции, он также является автором мирового рекорда.

В финале Крипак вырвался в лидеры с первых метров дистанции. Уже после стартовых 50 метров он оторвался от найбижчого соперника почти на секунду. А его финальный время составило 59.19 сек.

Преимущество Крипака на финише составила более 2 секунд над ближайшим соперником.

Для Крипака - это девятая паралимпийская золотая медаль и четвертая в Токио. В общем - это была уже двадцатая золотая медаль сборной Украины и восьмидесятая в целом.