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СБУ разоблачила рекламное агентство в Киеве, пиарившее оккупантов Крыма и Донбасса

Четверг, 2 сентября 2021, 12:46

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили рекламное агентство, которое занималось разработкой информационных кампаний для террористических организаций "Л/ДНР" и оккупационных властей Крыма.

Источник: СБУ

Детали: В ходе расследования спецслужба установила, что фирма начала работать над пропагандистскими материалами еще в 2014 году. Тогда рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ.

В этих материалах были явные призывы к расколу и федерализации Украины.

Среди "архивов" агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Семья у нас у всех одна - Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" и т.д. .

В последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с лозунгами: "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победой нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".

 
 

По предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ.

Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела.

Количество участников незаконных действий СБУ не называет, указывая лишь, что следственные действия продолжаются.

Украинская правда
Темы: СБУ
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