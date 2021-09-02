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Лето в Киеве установило сразу 14 температурных рекордов

Четверг, 2 сентября 2021, 13:34
Лето в Киеве установило сразу 14 температурных рекордов

Средняя температура этим летом в Киеве была на 1,9ºС выше климатической нормы.

Источник: сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Детали: По данным обсерватории средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила +22,3ºС, что на 1,9ºС превысило климатическую норму и обеспечило второе место среди самых жарких в Киеве с 1881 года.

Рекордсменом остается лето 2010 года.

Наибольшее положительное отклонение от климатической нормы с трех месяцев лета было у июля, который поделил второе место среди самых теплых за последние 140 лет.

Холоднее всего было в начале календарного лета - 1 июня, когда температура под утро опустилась до +7,4°С, а самым жарким оказалось 24 июня, когда температура после полудня поднялась до +35,5°С.

За лето было установлено 14 температурных рекордов, десять из них, в июне.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составила 77% климатической нормы, оно вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаКиев
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