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Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Четверг, 2 сентября 2021, 16:55

Президент Польши Анджей Дуда утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на польско-белорусской границе в связи с миграционным кризисом, о чем его просило правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Теперь документ отправлен в Сейм, который должен подтвердить решение президента.

Заседание нижней палаты парламента, скорее всего, состоится в понедельник. Депутаты имеют право отклонить президентское постановление, но для этого им нужно большинство. По этому поводу идет политическая борьба, отмечает издание.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил во вторник, что правительство решило обратиться к президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение на 30 дней в пограничной зоне, то есть в части Подляского и Люблинского воеводств.

"Буквально минуту назад президент решил издать постановление и ввести чрезвычайное положение в районе, указанном Советом министров", - сказал в четверг на пресс-конференции представитель президента Блажей Спихальский.

По его словам, постановление было отправлено для публикации в Законодательном вестнике, после чего вступит в силу, а также спикеру Сейма.

За август 2021 года Польша зафиксировала беспрецедентное количество попыток незаконного пересечения границы из Беларуси - около 3500, из них 1000 нелегалов задержали.

В соседнюю Литву с территории Беларуси за 2021 год прибыло более 4000 нелегальных мигрантов, из них большинство - в течение июля.

Напомним, президенты стран Балтии и Польши выпустили совместную декларацию в связи с репрессиями в Беларуси и подчеркнули, что "шантаж мигрантами" со стороны режима Лукашенко не заставит их изменить позицию.

Темы: ПольшаБеларусьграница
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