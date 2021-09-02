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СБУ нагрянула с обысками в Полтавский горсовет: задержан депутат

Четверг, 2 сентября 2021, 18:09
СБУ. фото с сайта Полтавщина

Служба безопасности Украины 2 сентября проводит обыски в помещении Полтавского городского совета.

Источник: "Суспільне", прокуратура Полтавской области, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В частности журналисты сообщают, что следственные действия идут в кабинете городского головы Александра Мамая и начальника управления по вопросам градостроительства и архитектуры Полтавской общины Николая Шевелева.

По данным издания, примерно в 16:30 председателя фракции "За майбутнє" в Полтавском горсовете Евгения Диканя в сопровождении правоохранителей вывели из здания горсовета. Следственные действия проводят на заднем дворе горсовета, обыскивают машину Диканя.

Также сообщается, что параллельно следственные действия продолжаются в ресторане "Болоньета Траттория", который принадлежит Евгению Диканю.

В то же время прокуратура Полтавской области и СБУ сообщают, что депутат Полтавского городского совета и начальник управления этого совета было изобличены в получении 5 тысяч долларов США неправомерной выгоды

По данным следствия, они требовали у гражданина эту сумму за выдачу паспорта фасада объекта недвижимости, расположенного в центре Полтавы, и непривлечение его к ответственности за проведенную реконструкцию здания. В случае отказа платить, угрожали создать препятствия в ведении предпринимательской деятельности.

Дословно прокуратура: "После получения последней части взятки в сумме 3 тыс долл США депутат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении обоим о подозрении и избрании меры пресечения".

UPD: По данным источника "Украинской правды", задержан Евгений Дикань.

 

Темы: СБУПолтава
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