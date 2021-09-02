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Бывший судья получил 6 лет тюрьмы за взятку в 2 тысячи долларов

Четверг, 2 сентября 2021, 18:58
Бывший судья получил 6 лет тюрьмы за взятку в 2 тысячи долларов
фото: ЦПК

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего главу Козовского районного суда Тернопольской области Михаила Кренцеля до 6 лет лишения свободы.

Источник: трансляция суда

Детали: Решение суд принял 2 сентября.

Коллегия судей ВАКС признала его виновным в получении неправомерной выгоды, преступление по части 3 статьи 368 УК (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Кренцелю судьи назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет с конфискацией всего имущества.

Вместе с судьей приговор получила и адвокат Наталья Лесная.

Лесной судьи назначили 5 лет лишения свободы с запретом в течение 2 лет заниматься адвокатской деятельностью и с конфискацией половины имущества.

Судьи ВАКС решили, что вина Кренцеля и адвоката доказана. В частности, деньги, которые им передали были меченые и при обыске их изъяли.

Также вину подтвердил допрос свидетелей.

По версии следствия, судья через адвоката требовал взятку в 2 тысячи долларов "за принятие решения об отказе в удовлетворении ходатайства об отмене испытательного срока в отношении заявителя".

Таким образом, деньги судья должен был получить за решение не отменять испытательный срок и не отправлять осужденного в исправительную колонию.

Украинская правда

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Темы: судАнтикоррупционный судкоррупция
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