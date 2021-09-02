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Минобороны тестирует в "Дії" услугу для призывников и военнообязанных

Четверг, 2 сентября 2021, 21:51
Фото: Минцифры

Впервые в истории Вооруженных Сил Украины в тестовом режиме заработал новый цифровой онлайн-сервис, который позволит призывникам, военнообязанным и резервистам изменить регистрацию места жительства.

Источник: Минобороны

Дословно: "Отныне изменить регистрацию места проживания для военнообязанных, резервистов и призывников будет значительно проще. Впервые в истории Вооруженных Сил Украины в тестовом режиме заработал новый цифровой онлайн-сервис, цель которого не только успешно реализовать политику цифровой трансформации в системе Минобороны, но и повысить цифровую грамотность среди населения, облегчить гражданам доступ к цифровым услуг в контексте упрощения процедур регистрации в режиме онлайн".

Детали: Нововведение касается лиц, которые внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и у кого есть имеющиеся и правильно оформлены все необходимые документы.

Сейчас эта система доступна только для владельцев ID-карточек. В Министерстве говорят, что ранее эта услуга занимала много времени, а людям нужно было посещать так называемые "военкоматы" чтобы сняться с воинского учета в одном городе и стать в другом.

Теперь молодежь призывного возраста, военнообязанные или резервисты могут зайти на портал "Дія" и заполнить там электронное заявление. Туда нужно внести свои личные данные, выбрать из перечня соответствующую категорию: призывник, резервист или военнообязанный и внести личный номер регистрации.

Затем "Дія" должна сделать запрос в уже созданный Единого государственного реестра военнообязанных, призывников и резервистов. После проверки информации данные о новом месте регистрации автоматически передаются в территориальные центры предоставления административных услуг.

То есть процедуру можно пройти без очередей и личного посещения.

Сейчас услуга "Е-регистрация" работает в тестовом режиме в нескольких территориальных общинах Украины: Харьков, Винница, Луцк, Ровно, Мариуполь, Кривой Рог, а также в Киеве.

По-прежнему функционирует бумажный вариант изменения регистрации места жительства.

Украинская правда
Темы: ДіяМинобороныМинцифрыдиджитализацияпризыв
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