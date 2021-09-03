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За сутки в Украине обнаружили 2693 новых случаев COVID-19, 45 человек умерли

Пятница, 3 сентября 2021, 08:20
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 2 сентября 2021 года в Украине зафиксировали 2693 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых больных 171 ребенок и 40 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

В четверг были госпитализированы 826 человек; летальных случаев- 45; выздоровели 1112 человек.

За сутки было протестировано: методом ПЦР - 23538 человек, методом ИФА - 7305 человек, экспресс-тестами - 21532 человека.

За все время пандемии в Украине: заболел 2293541 человек; выздоровели - 2210866 человек; 53922 человек умерли.

 
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Всего проведено ПЦР-тестов - 12055523.

Украинская правда
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