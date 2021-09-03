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Появление авторитарного "дракона" в Украине невозможно – Зеленский

Пятница, 3 сентября 2021, 09:58
Появление авторитарного дракона в Украине невозможно – Зеленский
Фото ОПУ

В Украине невозможен авторитарный режим, потому что ее сильное, свободное и демократическое гражданское общество не допустит этого.

Источник: Офис президента со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета в США

Прямая речь Зеленского на вопрос, не боится ли он, убив "дракона", сам стать "драконом": "Что касается "убить дракона", то я президент Украины два года. У ваших знакомых (в России – ред.) ситуация сложнее, но это – внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы что не хотел, кто бы себе что не придумал, "дракон" появиться в Украине не сможет. Крылья подрежут".

Детали: Он также удивился заявлениям России о том, что Украина якобы не хочет закончить войну.

Зеленский напомнил, что не Украина начала войну, но подчеркнул, что Украина "с удовольствием" хочет ее закончить.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийУкраина
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