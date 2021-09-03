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Пловец Крипак стал 10-кратным чемпионом Паралимпиады и самым титулованным спортсменом сборной Украины

Пятница, 3 сентября 2021, 12:35

Украинский пловец Максим Крипак получил 5-е "золото" на Паралимпийских играх-2020 в Токио на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SM10.

Источник: "Суспильне"

Детали: В финале украинец показал результат 2:05.68, приплыв к финишу первым и побив паралимпийский рекорд другого украинца Дениса Дуброва.

Плавание. 50 метров вольным стилем. Мужчины, класс S3:

  • Максим Крипак (Украина) - 2: 05.68
  • Стефано Раймонди (Италия) - 2: 07.68
  • Бас Таккен (Нидерланды) - 2: 11.39

Ранее Крипак победил на дистанции 100 и 400 м вольным стилем, а также на стометровках на спине и баттерфляем.

Кроме того, Крипак завоевал на этих Играх "серебро" на 50 м вольным стилем и "бронзу" в эстафете.

Таким образом украинец стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады в Токио. Он возглавляет список с 7 наградами.

Это 15-паралимпийская медаль Крипака в его карьере и 10-е "золото". Пловец стал самым успешным паралимпийцем в истории сборной Украины.

Крипак 26-летний параатлет, 5-кратный победитель Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, 4-кратный чемпион Токио-2020. 5-кратный чемпион мира и 10-кратный чемпион Европы.

Крипак имеет аномальное развитие правой нижней конечности и выступает в паралимпийской категории S10, в которую входят спортсмены с минимальным повреждением тела, которое влияет на функционирование ног, или же с ампутированной ступней или концовкой ниже колена.

Сейчас в медальном зачете Украины 92 награды. В частности, 22 "золотые" медали, 44 - "серебряные", 26 - "бронзовых".

Темы: Паралимпиадаспорт
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