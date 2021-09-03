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Начальник Летной академии уличен во взятке - СБУ

Пятница, 3 сентября 2021, 13:18
фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила начальника Летной академии Национального авиационного университета и посредника - начальника летного училище ЛА НАУ - на взятке в 20 000 долларов США.

Источник: СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Указано, что должностные лица требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа, по данным следствия, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю "уничтожить" его бизнес.

Оперативники спецслужбы задержали посредника при получении всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал бежать в Киев. Кроме того СБУ задержала также самого руководителя Летной академии, который на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником.

В ближайшее время им будет сообщено о подозрении во взяточничестве, и избрана соответствующая мера пресечения, указывают в СБУ.

По данным сайта Летной академии Национального авиационного университета, ее возглавляет заслуженный юрист Украины Александр Чумак. Источник УП подтвердил, что задержан он.

 
фото с сайта гречка

Украинская правда
Темы: СБУвзятка
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