Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раде планируют "день евроинтеграции" накануне саммита Украина-ЕС

Пятница, 3 сентября 2021, 13:36
В Раде планируют день евроинтеграции накануне саммита Украина-ЕС

Верховная Рада планирует в начале октября провести "день Евроcоюзу" в парламенте, чтобы принять важные для европейской интеграции Украины законопроекты.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает "Европейская правда".

"Относительно ближайших планов: мы обязательно проведем евроинтеграционный день в парламенте, то есть такой "день Европейского Союза". 12 октября будет очередной саммит Украина-ЕС, и до этого, ориентировочно, в первых числа октября, наверное, состоится такое заседание Совета, на котором мы рассмотрим важные для евроинтеграции законопроекты", - сказала Кравчук.

По ее словам, пока не известно, будет ли такое заседание очередным или внеочередным.

В октябре 2020 года первый заместитель председателя парламента, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук предложил проводить в Верховной Раде "дни Европейского Союза" во время работы в режиме пленарных заседаний для принятия законопроектив, которые важны для европейской интеграции.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что на саммите Украина-ЕС в октябре планируется обсудить на политическом уровне евроинтеграционные усилия Украины и определить дальнейшие ориентиры сотрудничества.

По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, на саммите ожидается решение о присоединении Украины к европейской системе транзита.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаЕСевроинтеграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Украина
Науседа: саммит НАТО должен одобрить "особое" приглашение для Украины
СМИ узнали детали нового пакета помощи для Украины от Германии
Решение принято! Что и как конфисковали у агрессора за 500 дней войны
Последние новости
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
Все новости...
Реклама: