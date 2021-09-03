В Раде планируют "день евроинтеграции" накануне саммита Украина-ЕС

Верховная Рада планирует в начале октября провести "день Евроcоюзу" в парламенте, чтобы принять важные для европейской интеграции Украины законопроекты.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает "Европейская правда".

"Относительно ближайших планов: мы обязательно проведем евроинтеграционный день в парламенте, то есть такой "день Европейского Союза". 12 октября будет очередной саммит Украина-ЕС, и до этого, ориентировочно, в первых числа октября, наверное, состоится такое заседание Совета, на котором мы рассмотрим важные для евроинтеграции законопроекты", - сказала Кравчук.

По ее словам, пока не известно, будет ли такое заседание очередным или внеочередным.

В октябре 2020 года первый заместитель председателя парламента, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук предложил проводить в Верховной Раде "дни Европейского Союза" во время работы в режиме пленарных заседаний для принятия законопроектив, которые важны для европейской интеграции.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что на саммите Украина-ЕС в октябре планируется обсудить на политическом уровне евроинтеграционные усилия Украины и определить дальнейшие ориентиры сотрудничества.

По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, на саммите ожидается решение о присоединении Украины к европейской системе транзита.