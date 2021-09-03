Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

10-й день Паралимпиады-2020: у Украины еще 4 "золота" и рекорд

Пятница, 3 сентября 2021, 17:17
10-й день Паралимпиады-2020: у Украины еще 4 золота и рекорд
Зоя Овсий, фото с 5.ua

В Токио 2020 закончился 10-й соревновательный день Паралимпиады-2020, он принес Украине еще 10 медалей: четыре – в плавании, три – в легкой атлетике, две – в каноэспринте, одну – в велоспорте.

Источник: "Суспільне" и "Интерфакс-Украина"

Детали: 10-й день соревнований прошел для паралимпийской сборной в финалах шести дисциплин: плавания, легкой атлетики, пулевой стрельбы, каноэ-спринта, велоспорта и тхэквондо. В плавании украинцы получили целых четыре медали.

Обладателями золотых наград стали пловцы Максим Крипак и Денис Остапченко, гребец Сергей Емельянов и легкоатлетка Зоя Овсий.

Десятый соревновательный день стал последним в плавании. По итогам Максим Крипак возглавил список спортсменов с наибольшим количеством медалей: его "золото" на дистанции 200 метров комплексным стилем стало седьмой наградой в Токио.

Зоя Овсий принесла Украине первое в истории "золото" Паралимпиады в метании булавы и установила паралимпийский рекорд с результатом 25,12 метра.

Как выступила Украина в десятый день Паралимпиады-2020:

Пулевая стрельба

  • Четвёртого место: Ирина Щетник (винтовка, 50 метров, класс – SH1)
  • Восьмом место: Юрий Стоев (винтовка, 50 метров, класс – SH1)

Каноэ-спринт

  • "Золото" Сергей Емельянов (байдарка-одиночка, 200 метров, класс – KL3)
  • "Серебро": Николай Синюк (байдарка-одиночка, 200 метров, класс – KL2)

Плавание

  • "Золото": Максим Крипак (200 метров, комплексный стиль, класс – S10), Денис Остапченко (200 метров, вольный стиль, класс – S3)
  • "Серебро" Андрей Трусов (50 метров, баттерфляй, класс – S7)
  • "Бронза": Денис Дубров (100 метров, баттерфляй, класс – S8)
  • 4-е место: Дмитрий Виноградец (50 метров, спина, класс – S4), Илья Яременко (100 метров, баттерфляй, класс – S12)
  • 5-е место: Евгений Богодайко (50 метров, баттерфляй, класс – S7), Марина Вербова (50 метров, спина, класс – S4), Даниил Чуфаров (100 метров, баттерфляй, класс – S12)
  • 6-е место: Елизавета Мерешко (100 метров, спина, класс – S6), Марина Поддубная (100 метров, вольный стиль, класс – S11), Виктор Смирнов (100 метров, баттерфляй, класс – S11)
  • 7-е место: Анна Гонтарь (100 метров, спина, класс - S6), Ольга Свидерская (50 метров, спина, класс - S4)
  • 8-е место: Сергей Паламурчук: (200 метров, вольный стиль, класс – S3)

Легкая атлетика

  • "Золото": Зоя Овсий (метание булавы, класс – F51)
  • "Серебро" Людмила Данилина (бег на 1500 метров, класс – T20), Николай Жабняк (толкание ядра, F-37)
  • 6-е место: Арина Ильчина (толкание ядра, класс – F12)
  • 13-е место: Павел Волюкевич (бег на 1500 метров, класс – T20)

Велоспорт

  • "Серебро" Егор Дементьев (шоссейная гонка, класс – С5)

Тхэквондо

  • 9-е место: Антон Швец (до 75 кг, класс – T44)
 
Украина 5-в медальном зачете Паралимпиады

"Украинская правда" в Threads

Темы: Паралимпиадаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Паралимпиада
Футбол: Украина выиграла чемпионат мира среди паралимпийцев и Дефлимпиаду
Путин придумал альтернативную паралимпиаду – все медали делят между Беларусью и Россией
Сборная Украины завоевала 11 золотую медаль на Паралимпиаде и установила рекорд
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: