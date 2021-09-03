10-й день Паралимпиады-2020: у Украины еще 4 "золота" и рекорд
В Токио 2020 закончился 10-й соревновательный день Паралимпиады-2020, он принес Украине еще 10 медалей: четыре – в плавании, три – в легкой атлетике, две – в каноэспринте, одну – в велоспорте.
Источник: "Суспільне" и "Интерфакс-Украина"
Детали: 10-й день соревнований прошел для паралимпийской сборной в финалах шести дисциплин: плавания, легкой атлетики, пулевой стрельбы, каноэ-спринта, велоспорта и тхэквондо. В плавании украинцы получили целых четыре медали.
Обладателями золотых наград стали пловцы Максим Крипак и Денис Остапченко, гребец Сергей Емельянов и легкоатлетка Зоя Овсий.
Десятый соревновательный день стал последним в плавании. По итогам Максим Крипак возглавил список спортсменов с наибольшим количеством медалей: его "золото" на дистанции 200 метров комплексным стилем стало седьмой наградой в Токио.
Зоя Овсий принесла Украине первое в истории "золото" Паралимпиады в метании булавы и установила паралимпийский рекорд с результатом 25,12 метра.
It's nearly the end of the day in #ParaAthletics but we've still got time for a new Paralympic Record in the Women's Club Throw - F51 Final!#Gold - Zoia Ovsii (PR 25.12) #UKR#Silver - Cassie Mitchell #USA#Bronze - Elena Gorlova #RPC#ParaAthletics #Tokyo2020 #Paralympics— Paralympic Games (@Paralympics) September 3, 2021
Как выступила Украина в десятый день Паралимпиады-2020:
Пулевая стрельба
- Четвёртого место: Ирина Щетник (винтовка, 50 метров, класс – SH1)
- Восьмом место: Юрий Стоев (винтовка, 50 метров, класс – SH1)
Каноэ-спринт
- "Золото" Сергей Емельянов (байдарка-одиночка, 200 метров, класс – KL3)
- "Серебро": Николай Синюк (байдарка-одиночка, 200 метров, класс – KL2)
Плавание
- "Золото": Максим Крипак (200 метров, комплексный стиль, класс – S10), Денис Остапченко (200 метров, вольный стиль, класс – S3)
- "Серебро" Андрей Трусов (50 метров, баттерфляй, класс – S7)
- "Бронза": Денис Дубров (100 метров, баттерфляй, класс – S8)
- 4-е место: Дмитрий Виноградец (50 метров, спина, класс – S4), Илья Яременко (100 метров, баттерфляй, класс – S12)
- 5-е место: Евгений Богодайко (50 метров, баттерфляй, класс – S7), Марина Вербова (50 метров, спина, класс – S4), Даниил Чуфаров (100 метров, баттерфляй, класс – S12)
- 6-е место: Елизавета Мерешко (100 метров, спина, класс – S6), Марина Поддубная (100 метров, вольный стиль, класс – S11), Виктор Смирнов (100 метров, баттерфляй, класс – S11)
- 7-е место: Анна Гонтарь (100 метров, спина, класс - S6), Ольга Свидерская (50 метров, спина, класс - S4)
- 8-е место: Сергей Паламурчук: (200 метров, вольный стиль, класс – S3)
Легкая атлетика
- "Золото": Зоя Овсий (метание булавы, класс – F51)
- "Серебро" Людмила Данилина (бег на 1500 метров, класс – T20), Николай Жабняк (толкание ядра, F-37)
- 6-е место: Арина Ильчина (толкание ядра, класс – F12)
- 13-е место: Павел Волюкевич (бег на 1500 метров, класс – T20)
Велоспорт
- "Серебро" Егор Дементьев (шоссейная гонка, класс – С5)
Тхэквондо
- 9-е место: Антон Швец (до 75 кг, класс – T44)