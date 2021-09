10-й день Паралимпиады-2020: у Украины еще 4 "золота" и рекорд

В Токио 2020 закончился 10-й соревновательный день Паралимпиады-2020, он принес Украине еще 10 медалей: четыре – в плавании, три – в легкой атлетике, две – в каноэспринте, одну – в велоспорте.

Источник: "Суспільне" и "Интерфакс-Украина"

Детали: 10-й день соревнований прошел для паралимпийской сборной в финалах шести дисциплин: плавания, легкой атлетики, пулевой стрельбы, каноэ-спринта, велоспорта и тхэквондо. В плавании украинцы получили целых четыре медали.

Обладателями золотых наград стали пловцы Максим Крипак и Денис Остапченко, гребец Сергей Емельянов и легкоатлетка Зоя Овсий.

Десятый соревновательный день стал последним в плавании. По итогам Максим Крипак возглавил список спортсменов с наибольшим количеством медалей: его "золото" на дистанции 200 метров комплексным стилем стало седьмой наградой в Токио.

Зоя Овсий принесла Украине первое в истории "золото" Паралимпиады в метании булавы и установила паралимпийский рекорд с результатом 25,12 метра.

It's nearly the end of the day in #ParaAthletics but we've still got time for a new Paralympic Record in the Women's Club Throw - F51 Final!#Gold - Zoia Ovsii (PR 25.12) #UKR#Silver - Cassie Mitchell #USA#Bronze - Elena Gorlova #RPC#ParaAthletics #Tokyo2020 #Paralympics