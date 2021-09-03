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Горел Костел Святого Николая в Киеве: поврежден орган

Пятница, 3 сентября 2021, 22:39
Фото: Ольга Панченко

В Киеве горел Костел Святого Николая на улице Большой Васильковской, спасатели локализировали пожар. 

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар в Костеле Святого Николая на улице Большой Васильковской.

Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара-2".

Детали: Позже Кличко добавил, что специалисты локализовали пожар. Пострадавших нет.

На видео, которое он опубликовал видно, что органный зал костела очень сильно поврежден.

Спасатели сообщили, что к тушению привлекли 80 человек. Там также заявили, что огонь повредил орган.
По состоянию на 23 час открытого огня нет, а ситуация полностью контролируется. Площадь пожара составила 80 кв.м.

Справка: Николаевский Костел – построен известным архитектором Владиславом Городецким в неоготическом стиле. Кроме своего внешнего вида, он известен органными концертами, которые проводятся Национальным домом органной и камерной музыки Украины. Последний делит помещение костела с приходом Святого Николая Римско-католической церкви. По поводу этого также неоднократно возникали споры. С 2009 года помещение находилось в аварийном состоянии. Активисты неоднократно били тревогу, что от костела уже отпадают части фасада.

 
Фото: Николай Юрлов
 
Фото: Николай Юрлов
 
Фото: Ольга Панченко

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