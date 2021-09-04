Пожар в Костеле Святого Николая ликвидировали

Пожарные ликвидировали пожар в Костеле Святого Николая в в Печерском районе в Киеве.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что в 22:40 пожар был локализован, а в 23:26 - ликвидирован. Предварительно жертв и пострадавших нет.

На опубликованном ГСЧС снимке видно, что в зале костела упала люстра и сгорел орган.

Справка: Николаевский Костел – построен известным архитектором Владиславом Городецким в неоготическом стиле. Кроме своего внешнего вида, он известен органными концертами, которые проводятся Национальным домом органной и камерной музыки Украины. Последний делит помещение костела с приходом Святого Николая Римско-католической церкви. По поводу этого также неоднократно возникали споры. С 2009 года помещение находилось в аварийном состоянии. Активисты неоднократно били тревогу, что от костела уже отпадают части фасада.