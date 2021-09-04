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В школе Запорожья у подростка остановилось сердце: ОГА изучит "загадочный недуг"

Суббота, 4 сентября 2021, 09:27
В школе Запорожья у подростка остановилось сердце: ОГА изучит загадочный недуг
фото: сайт гимназии №8 Запорожья

Запорожская ОГА создала специальную рабочую группу по расследованию "загадочного детского недуга" из-за случая остановки сердца и еще одного "подобного случая" в запорожской школе.

Источник: Запорожская ОГА, Суспільне Запоріжжя

Дословно ОГА: "Сегодня произошло ЧП в запорожской школе – у подростка остановилось сердце. Благодаря оперативным действиям работников школы и врачей ребенка удалось реанимировать и немедленно доставить в областную больницу. Сейчас мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Это уже второй подобный случай в этой школе. Запорожская областная государственная администрация немедленно взяла ситуацию под личный контроль и создала специальную рабочую группу по расследованию загадочного детского недуга".

Детали: Отмечается, что проблему будут всесторонне изучать медики, правоохранители, педагоги и представители власти.

Вместе с тем, как сообщает Суспільне Запоріжжя, ЧП случилось в запорожской гимназии №8 – 14-летнему восьмикласснику 3 сентября стало плохо во время урока, а потом остановилось сердце.

Реанимацию до приезда "скорой" помощи осуществляли медсестра гимназии и инженер по охране труда Антон Науменко.

По словам Науменко, происшествие случилось на уроке истории, при этом не было никаких физических нагрузок. Когда ученик сказал, что ему плохо, учительница отправила к врачу, но он, поднявшись, начал падать.

"Он не реагировал на сигналы, не разговаривал. Я перенес его из-за парты на ровную поверхность, стал мерить пульс. Медсестра пыталась измерить давление. Дала ему нашатырь, начал реагировать. Пришла директор школы, начали проверять дыхание, и в этот момент пропал пульс. Мы начали непрямой массаж сердца", - рассказал Науменко.

Далее директор вызвала "скорую", до приезда пульс у мальчика восстановили. Медики сделали ребенку кардиограмму и вызвали реанимобиль. Мальчика госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.

По словам Науменко, у ребенка раньше были проблемы со здоровьем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Запорожьедети
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