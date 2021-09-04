В Кабуле от "праздничной" стрельбы талибов погибли 17 человек - СМИ
Информационные агентства сообщили в субботу, что не менее 17 человек были убиты в ходе стрельбы в Кабуле в честь празднования того, что, по сообщениям, боевики "Талибана" захватили провинцию Панджшер - последнюю, которая оказывала сопротивление талибам в Афганистане.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Лидеры сопротивления талибам отрицают факт падения провинции.
Информационное агентство Shamshad сообщило, что в пятницу в результате "стрельбы в воздух" в Кабуле погибли 17 человек и были ранены 41.
Информационное агентство Tolo сообщило об аналогичных потерях.
По меньшей мере 14 человек были ранены в результате "праздничной" стрельбы в провинции Нангархар к востоку от столицы, сообщила Гульзада Сангар, пресс-секретарь районной больницы в столице провинции Джелалабад.
Стрельба вызвала критику со стороны главного представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида.
"Избегайте стрельбы в воздух и вместо этого благодарите Бога. Пули могут навредить мирным жителям, поэтому не стреляйте без необходимости", - написал Муджахид в сообщении в Twitter.
Европейский Союз заявил в пятницу, что готов взаимодействовать с новым правительством талибов в Кабуле, но с условиями, в частности, группировка не должна позволить Афганистану стать плацдармом для терроризма.