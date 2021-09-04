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Украинец стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады

Суббота, 4 сентября 2021, 14:46
paralympic.org.ua

Украинский пловец Максим Крипак еще до официального завершения Паралимпиады-2020 в Токио гарантировал себе звание самого титулованного спортсмена этих Игр.

Источник: Суспільне

Детали: Впервые в истории летних Паралимпиад самым титулованным спортсменом стал украинец. Количество медалей Крипака также позволила ему стать самым успешным паралимпийцем Украины в истории.

Крипак завоевал в Токио семь наград, из них – пять золотых. Это рекордное количество для этой Паралимпиады не только в плавании, но и вообще среди всех видов спорта. Украинец обошел белоруса Игаря Боки и китайцев Лу Дун и Чжэн Тао.

Из топ-10 мультимедалистов Токио только один спортсмен не является представителем плавания. Восьмое место в медальной таблице занимает американец Ник Мейгью, получивший три "золота" и одно "серебро" в беговых дисциплинах.

Последний раз украинцы возглавляли личный медальный зачет Паралимпиады еще в 2006 году. Тогда, на зимних Играх в Турине, биатлонистка и лыжница Елена Юрковская завоевала шесть наград, среди которых было четыре "золота". На летних Играх украинские спортсмены таких достижений еще не имели.

Пять золотых наград ранее на Играх получали только сам Крипак – в 2016 году, а также другой пловец – Виктор Смирнов – в 2004 году.

Результаты 2021 года позволили Максиму стать самым титулованным пловцом и вообще спортсменом в истории паралимпийской сборной Украины. В общем Крипак теперь имеет 15 медалей Паралимпиад и из них – десять золотых.

В Токио Крипак имел возможность бороться за медали сразу в семи дисциплинах класса S10 и во всех он поднимался на пьедестал.

Темы: Паралимпиадаспорт
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