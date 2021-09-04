Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба рассказал, что Байден сказал Зеленскому о вступлении в НАТО

Суббота, 4 сентября 2021, 18:40
Кулеба рассказал, что Байден сказал Зеленскому о вступлении в НАТО
Зеленский и Байден, фото Офиса президента Украины

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне повторил позицию, заявленную членами Альянса в брюссельском коммюнике июньского саммита НАТО, однако о конкретных сроках относительно членства речь не шла.

Об этом Кулеба рассказал в интервью "РБК-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Президенты действительно уделили значительное внимание вопросу членства Украины в НАТО. Американский лидер повторил позицию, заявленную членами в брюссельском коммюнике июньского саммита НАТО. Соединенные Штаты поддерживают евроатлантические стремления Украины. Однако о конкретных сроках речь не шла", - отметил министр.

Он подчеркнул, что Украина осознает роль США в НАТО, а потому рассчитывает на помощь американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции Украины.

"Наше государство достигло значительного прогресса в необходимых реформах. Американская сторона положительно отметила принятие новой стратегии оборонной промышленности, показала готовность к углублению сотрудничества в рамках партнерства расширенных возможностей и дальнейшего воплощения трансформаций для приведения ВСУ к стандартам и принципам НАТО", - отметил министр.

В июне после саммита НАТО в Брюсселе Джо Байден заявил, что Украине необходимо вычистить коррупцию и провести ряд реформ на пути к членству.

Байден отметил, что вступление Украины в Альянс зависит от того, выполнит ли она критерии, и дадут ли на ее присоединение свое согласие все члены НАТО.

Решение июньского саммита НАТО признает, что Украина станет членом Альянса, и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса. Решение призывает Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.

Темы: НАТОБайденЗеленскийУкраинаКулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
НАТО
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
О НАТО и коррупции в Украине
Кулеба не думает, что приглашение Украины в НАТО отложили для торга с Россией
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: