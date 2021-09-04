Кулеба рассказал, что Байден сказал Зеленскому о вступлении в НАТО

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне повторил позицию, заявленную членами Альянса в брюссельском коммюнике июньского саммита НАТО, однако о конкретных сроках относительно членства речь не шла.

Об этом Кулеба рассказал в интервью "РБК-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Президенты действительно уделили значительное внимание вопросу членства Украины в НАТО. Американский лидер повторил позицию, заявленную членами в брюссельском коммюнике июньского саммита НАТО. Соединенные Штаты поддерживают евроатлантические стремления Украины. Однако о конкретных сроках речь не шла", - отметил министр.

Он подчеркнул, что Украина осознает роль США в НАТО, а потому рассчитывает на помощь американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции Украины.

"Наше государство достигло значительного прогресса в необходимых реформах. Американская сторона положительно отметила принятие новой стратегии оборонной промышленности, показала готовность к углублению сотрудничества в рамках партнерства расширенных возможностей и дальнейшего воплощения трансформаций для приведения ВСУ к стандартам и принципам НАТО", - отметил министр.

В июне после саммита НАТО в Брюсселе Джо Байден заявил, что Украине необходимо вычистить коррупцию и провести ряд реформ на пути к членству.

Байден отметил, что вступление Украины в Альянс зависит от того, выполнит ли она критерии, и дадут ли на ее присоединение свое согласие все члены НАТО.

Решение июньского саммита НАТО признает, что Украина станет членом Альянса, и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса. Решение призывает Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.