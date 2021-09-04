Вертолет-дрон NASA совершит 13-й полет на Марсе

Вертолет-дрон Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance, готовится к своему 13-му автономному полету во время которого исследователи продолжат сбор важной информации о Красной планете.

Источник: NASA

Детали: Полет стартует в субботу около в 17 часов по времени Западного побережья США (3 часа по Киеву, в ночь на воскресенье).

Вертолет-дрон направится к району Южная Сейта в кратере Езеро, чтобы получить больше снимков поверхности и дополнить информацию о местности, полученную во время 12-го полета.

Дрону зададут более низкую высоту - 8 метров, в прошлый раз он делал снимки с 10 метров. Также фото будут делаться и в другом направлении.

Расчетная дальность полета составляет 210 метров по сравнению с 450 метрами в ходе 12-го полета. Скорость также будет снижена с 4,3 до 3,3 метров в секунду.

В NASA отмечают, что аппарат сделает 10 фотографий местности, которые будут переданы марсоходу, а затем из ретранслируют на Землю.

Предыстория: За все время пребывания на Марсе вертолет-дрон совершил 12 полетов, он пролетел в общей сложности 2,67 км, находясь в целом над поверхностью Марса почти 22 минуты. Самым протяженным был 9-й полет, тогда аппарат пролетел 625 метров.

Аппарат Ingenuity имеет 1,2 метра в диаметре и весит 1,8 кг, он оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Марса 18 февраля.