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На ЛГБТ-марше в Литве полиция задержала 18 человек

Суббота, 4 сентября 2021, 19:36

18 человек задержала полиция во время ЛГБТ-марша в Каунасе, втором по численности населения городе Литвы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Впервые в истории Каунаса состоялся марш представителей сексуальных меньшинств Kaunas Pride. Организаторы заявили, что это не праздник сообщества, а мирный протест, направленный на привлечение внимания к проблемам меньшинств.

Марш вызвал большое сопротивление общественности, и муниципалитет Каунаса также выступил против него.

Опасаясь возможных провокаций и беспорядков, участников Kaunas Pride охраняли наряды полиции.

После 15:00, когда марш закончился, стало известно об инциденте. По предварительным данным, группа ребят напала на группу девушек и парней. Одного парня забросали яйцами, в капюшон другого бросили фейерверк, забрали флаг ЛГБТ. Как минимум двум людям потребовалась медицинская помощь.

По данным на 16:00, 18 человек были доставлены в отделение полиции.

Учитывая напряженность в городе и угрозу нападений, участникам марша не рекомендовали открыто носить с собой ЛГБТ-атрибутику и плакаты, а призвали доставать их только во время мероприятия и прятать после его окончания.

Как сообщили журналисты издания, на месте мероприятия от самого утра начали собираться и нетрезвые люди. Сотрудники полиции сразу их останавливали.

Темы: ЛГБТЛитва
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