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Погода: ночные заморозки уже близко

Суббота, 4 сентября 2021, 21:44
Автор фото Айвар Удрис

В ближайшие дни в Украине сохранится сухая погода, температура днем ​​13-18° тепла, однако в ночь на понедельник на поверхности почвы – заморозки.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В воскресенье во всех регионах страны осадков не ожидается, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​от +13° до +18°, в южных областях и на Закарпатье ночью 7-12°, днем ​​17-22°.

В Киеве и области 5 сентября без осадков. В столице температура ночью 6-8° тепла, днем ​​15-17°, на Киевщине ночью 3-8° тепла, днем ​​13-18°.

6 сентября также дождей не будет, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура на Закарпатье и юге страны ночью 5-10°, днем ​​17-22°. На остальной территории ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 6 сентября 11-16° тепла.

В столичном регионе 6 сентября без осадков, температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°. Днем 6 сентября 11-16° тепла.

Темы: погода
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