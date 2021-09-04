Знаки на авто: жителей Приднестровья не пускают в Украину, в РФ возмущены

Медиа непризнанного Приднестровья публикуют истории жителей "республики", которые жалуются на то, что Киев не признает номерные знаки их авто, из-за чего они потеряли возможность беспрепятственно передвигаться по территории Украины. Идеолог "русского мира" Константин Затулин назвал такое положение дел "возмутительным".

Источник: местное русскоязычное издание PGTRK

Детали: Автомобилям из Приднестровского региона Молдовы, если они не имеют законной регистрации и пользуются знаками непризнанной "республики", Украина запретила движение с 1 сентября.

Несмотря на это, некоторые жители Приднестровья решили рискнуть, попытавшись пересечь украинскую границу, и это им не удалось.

Местные медиа уже сообщают о транспортной проблеме региона, которая возникла из-за новых правил. Ранее жители "республики" беспрепятственно заезжали на территорию Украины по своим делам, многие ездили транзитом в Россию, а теперь это невозможно.

Украинские пограничники разворачивают и приднестровские пассажирские автобусы, из-за чего автостанции уже считают убытки. Все автобусные маршруты в Украину закрыли.

Кроме того, PGTRK приводит цитату российского идеолога Константина Затулина, который отреагировал на решение Киева. По его словам, Украина таким образом якобы прибегла к "блокадным мерам", и "это возмутительно".

Напомним: