США прислали Украине гуманитарный груз инновационных лекарств от COVID-19
Американская благотворительная организация Direct Relief прислала Украине гуманитарный груз инновационных лекарств от коронавируса на десятки миллионов долларов.
Источник: Посольство Украины в США в Facebook
Детали: По информации посольства, груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, используемых против COVID-19. Последние договоренности о его получении были согласованы во время визита президента Владимира Зеленского в США.
Общая стоимость груза в виде 60 тысяч флаконов лекарственных препаратов достигает 20 миллионов долларов.
Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.
Груз будет растаможен и распределен по 24 областям Украины. Процесс координирует Министерство здравоохранения Украины.
Справка: Direct Relief (Калифорния, США), с которой наладило договоренности посольство, является общественной неприбыльной и неполитической организацией, которая работает в 60 странах мира.