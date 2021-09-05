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США прислали Украине гуманитарный груз инновационных лекарств от COVID-19

Воскресенье, 5 сентября 2021, 00:27
Препарат от COVID-19 Bamlanivimab (Фото: WSJ)

Американская благотворительная организация Direct Relief прислала Украине гуманитарный груз инновационных лекарств от коронавируса на десятки миллионов долларов.

Источник: Посольство Украины в США в Facebook

Детали: По информации посольства, груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, используемых против COVID-19. Последние договоренности о его получении были согласованы во время визита президента Владимира Зеленского в США.

Общая стоимость груза в виде 60 тысяч флаконов лекарственных препаратов достигает 20 миллионов долларов.

 
Гуманитарный груз инновационных лекарств от коронавируса
Фото: украинское посольство в США

Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.

Груз будет растаможен и распределен по 24 областям Украины. Процесс координирует Министерство здравоохранения Украины.

Справка: Direct Relief (Калифорния, США), с которой наладило договоренности посольство, является общественной неприбыльной и неполитической организацией, которая работает в 60 странах мира.

Украинская правда
Темы: СШАмедицинакоронавирусгуманитаркаCovid-2019
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