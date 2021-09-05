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Коронавирус в мире: за день от болезни умерли 7,7 тыс. человек

Воскресенье, 5 сентября 2021, 06:49
Фото: Andreas Gebert/Bloomberg

В течение 4 сентября от COVID-19 в мире умерли 7 725 человек.

Источник: Worldometer

Детали: По смертности в этот день Украина заняла 30-е место в мире и 5-е в Европе. В стране в субботу от коронавируса умерли 44 человека.

Всего 4 сентября было зафиксировано 477 575 новых больных COVID-19 в мире. Ровно неделю назад, в прошлую субботу, новых случаев было значительно больше - 643 970.

По этому показателю Украина 4 сентября заняла 31-е место в мире и 8-е в Европе. В субботу в стране обнаружили еще 2 614 больных.

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Темы: коронавирусCovid-2019мир
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