Погода в воскресенье порадует теплом

В воскресенье, 5 сентября, в Украине сохранится сухая и солнечная погода, воздух прогреется до 15-18°.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В воскресенье без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, незначительная облачность.

Температура до +18°, в южной части и на Закарпатье +17+22°.

В Киеве и области осадки 5 сентября тоже не прогнозируются, +15+17°, на Киевщине местами до +18°.

Погода в воскресенье, 5 сентября

Согласно прогнозу, в Украине в ночь с воскресенья на понедельник на поверхности почвы уже ожидаются заморозки.

6 сентября без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура на Закарпатье и юге страны ночью 5-10°, днем ​​17-22°. На остальной территории ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 6 сентября 11-16° тепла.