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Кличко дал совет партии Меркель, как избежать проигрыша на выборах

Воскресенье, 5 сентября 2021, 09:39
Фото пресс-службы Кличко

Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко выступил в Германии перед немецкой молодежью в Ганновере, куда его пригласили в качестве почетного гостя избирательной кампании правящей партии Христианско-демократический союз.

Источник: пресс-служба Кличко, DW

Детали: Впервые украинский политик выступил на избирательном мероприятии правящей партии на выборах в Бундестаг. Это произошло в день, когда ХДС принимала главу партии и кандидата в канцлеры Армина Лашета. Незадолго до выборов, которые запланированы на 26 сентября, партия Лашета потеряла многолетнее лидерство и рискует проиграть - в опросах консерваторы отстают от социал-демократов на 2-5%.

Участие иностранных политиков в избирательных мероприятиях - редкость в Германии, тем более украинских. Однако у Кличко хорошие связи с ХДС, он долго жил в Гамбурге и не раз бывал на съездах партии канцлера Ангелы Меркель.

DW уточняет, что на этот раз Кличко пригласили, прежде всего, как бывшего известного боксера, призванного помочь кандидату в канцлеры получить поддержку среди немецкой молодежи.

На трибуне Кличко и Лашет поочередно выступили перед несколькими десятками молодых партийцев ХДС, при этом друг с другом перед камерами почти не общались.

Мэр Киева произнес короткую речь на немецком и ответил на вопросы ведущей. Кличко держался нейтрально, ни разу не призывал голосовать за ХДС и не стал прямо агитировать за Лашета, только вспомнил, как в Германии тренер советовал ему собрать команду "лучших". Это упоминание было, пожалуй, единственным реверансом в сторону Лашета, который за день до этого представил свою "команду будущего".

Когда ведущая прямо спросила его, что он думает о возможном приходе к власти в Германии левых, чего ХДС всячески призывает избирателей не допустить, Кличко ответил уклончиво, назвав вопрос "философским". Отвечая на главный вопрос мероприятия, что бы он как бывший боксер посоветовал ХДС в финале избирательной кампании, мэр Киева сказал, что любит поговорки (чем вызвал волну смеха среди присутствующих) и дал совет.

Прямая речь Кличко: "Лучшая защита - это нападение".

Больше деталей: После мероприятия Лашет обменялся с украинским гостем несколькими фразами.

В пресс-службе мэра Киева рассказали, что Кличко во время разговора с Армином Лашетом подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку Германии, в частности, в вопросе сохранения и даже усиления санкций против Москвы, "если Россия будет использовать Северный поток-2 как инструмент геополитической борьбы и средство давления на Украину".

Темы: МеркельВиталий КличкоГерманиявиборы
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