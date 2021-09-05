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Генсек НАТО предупредил о возможном расколе среди союзников

Воскресенье, 5 сентября 2021, 10:31
Енс Столтенберг, фото nato.int

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что формирование в Европе независимых от США вооруженных сил приведет к расколу среди союзников в НАТО.

Источник: Столтенберг в в интервью The Telegraph, которое приводит Интерфакс-Украина

Детали: В ЕС заговорили о создании европейских объединенных сил быстрого реагирования.

Так, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жосеп Боррель заявил, что события в Афганистане показали необходимость создания собственных независимых вооруженных сил. В свою очередь Столтенберг предостерег, что это рассеет и так дефицитные ресурсы западных стран и может стать причиной раскола.

Прямая речь: "Я поддерживаю дополнительные усилия Европы в сфере обороны, но это никогда не сможет заменить НАТО, и мы должны быть уверены, что Европа и Северная Америка объединятся (в своих оборонных усилиях - ред).

Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и разделит Европу".

Темы: НАТОЕССША
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