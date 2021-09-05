Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ суд запретил Google реагировать на поисковый запрос "умное голосование"

Воскресенье, 5 сентября 2021, 11:47
В РФ суд запретил Google реагировать на поисковый запрос умное голосование
фото ovdinfo

Суд в России запретил поисковику Google показывать в поисковой выдаче словосочетание "Умное голосование", которое связано с инициативой Алексея Навального накануне предстоящих выборов. Аналогичное предписание принято и в отношении "Яндекса".

Источник: решение Арбитражного суда Москвы

Детали: Перед выборами, которые пройдут в РФ с 17 по 19 сентября (в том числе в Государственную думу), российский суд принял решение по иску ставропольской компании "Вулинтрейд", которая ранее получила у государства права на логотип и товарный знак "Умного голосования".  

"Вулинтрейд" через суд потребовал запретить Google и "Яндексу" показывать в результатах поиска проект Алексея Навального.

При этом основной вид деятельности компании "Вулинтрейд" – заготовка и продажа овечьей шерсти, что никак не связано с выборами.

Справка: Умное голосование – стратегия команды Алексея Навального с целью лишить партию "Единая Россия" голосов на муниципальных, региональных и федеральных выборах РФ.

Что предшествовало: В начале сентября Роскомнадзор потребовал от Apple и Google убрать из магазинов приложение Навального, заявив, что отказ будет расцениваться как вмешательство в российские выборы. В этом приложении, кроме прочего, есть функция "Умного голосования".

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйРосcияцензуравиборыинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Навальный
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального
Против Навального возбудили новое дело, грозит пожизненное
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: