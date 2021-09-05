В РФ суд запретил Google реагировать на поисковый запрос "умное голосование"

Суд в России запретил поисковику Google показывать в поисковой выдаче словосочетание "Умное голосование", которое связано с инициативой Алексея Навального накануне предстоящих выборов. Аналогичное предписание принято и в отношении "Яндекса".

Источник: решение Арбитражного суда Москвы

Детали: Перед выборами, которые пройдут в РФ с 17 по 19 сентября (в том числе в Государственную думу), российский суд принял решение по иску ставропольской компании "Вулинтрейд", которая ранее получила у государства права на логотип и товарный знак "Умного голосования".

"Вулинтрейд" через суд потребовал запретить Google и "Яндексу" показывать в результатах поиска проект Алексея Навального.

При этом основной вид деятельности компании "Вулинтрейд" – заготовка и продажа овечьей шерсти, что никак не связано с выборами.

Справка: Умное голосование – стратегия команды Алексея Навального с целью лишить партию "Единая Россия" голосов на муниципальных, региональных и федеральных выборах РФ.

Что предшествовало: В начале сентября Роскомнадзор потребовал от Apple и Google убрать из магазинов приложение Навального, заявив, что отказ будет расцениваться как вмешательство в российские выборы. В этом приложении, кроме прочего, есть функция "Умного голосования".