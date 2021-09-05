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Горящие шины и слезоточивый газ: в Черногории стычки из-за интронизации митрополита

Воскресенье, 5 сентября 2021, 13:12
Фото: Luka Zeković

Полиция Черногории несколько раз применяла слезоточивый газ против протестующих в городе Цетинье, где проходит интронизация нового митрополита Сербской православной церкви.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Vijesti.

Протестующие начиная с субботы блокировали въезды в Цетинье, возвведя баррикады из горящих шин.

Из-за этого в город не смог попасть автобус с духовенством с Подгорицы.

Протесты проходят также в нескольких местах в Цетинье, в частности в центре города.

Полиция сообщила о восьми задержанных и одном арестованном за нападение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей.

Сообщается, что двое полицейских и несколько протестующих получили ранения.

Полиция несколько раз применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

 

Между тем на территории монастыря в Цетинье после 10 утра по местному времени завершилась церемония интронизации Йоаникия II на высшую духовную должность - митрополита Черногории и архиепископа Цетинье, против чего выступали митингующие.

Обновлено: Помощник директора полицейской администрации Драган Горович сообщил, что во время беспорядков в Цетинье, где проходила интронизация митрополита Сербской православной церкви, пострадали около 20 полицейских.

После интронизации митрополита Йоаникия ситуация в городе нормализовалась, и сейчас она спокойная и стабильная.

Темы: Черногориямитинги
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