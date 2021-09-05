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Психически больной бездомный угрожал первым лицам государства – СБУ

Воскресенье, 5 сентября 2021, 17:39
Психически больной бездомный угрожал первым лицам государства – СБУ
фото с сайта СБУ

В воскресенье на горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами в адрес первых лиц государства.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами в адрес первых лиц государства.

Сотрудники Службы оперативно среагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался мужчина без определенного места жительства, с признаками психических расстройств".

Детали: В службе добавили, что сейчас идет проверка и принимаются необходимые меры.

Украинская правда

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Темы: СБУ
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