Психически больной бездомный угрожал первым лицам государства – СБУ

В воскресенье на горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами в адрес первых лиц государства.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами в адрес первых лиц государства.

Сотрудники Службы оперативно среагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался мужчина без определенного места жительства, с признаками психических расстройств".

Детали: В службе добавили, что сейчас идет проверка и принимаются необходимые меры.