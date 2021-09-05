Психически больной бездомный угрожал первым лицам государства – СБУ
Воскресенье, 5 сентября 2021, 17:39
В воскресенье на горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами в адрес первых лиц государства.
Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"
Дословно: "На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами в адрес первых лиц государства.
Сотрудники Службы оперативно среагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался мужчина без определенного места жительства, с признаками психических расстройств".
Детали: В службе добавили, что сейчас идет проверка и принимаются необходимые меры.
Украинская правда