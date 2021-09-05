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Байден приедет в Киев, но не в этом году – Кулеба

Воскресенье, 5 сентября 2021, 21:15
фото Офиса президента

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что президент США Джозеф Байден посетит Украину, но не в текущем году.

Источник: Кулеба в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год".

Детали: Министр подчеркнул, что пока стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Кулеба также заявил, что украинская сторона готова к встрече Зеленского и президента России Владимира Путина.

"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал он, отвечая на вопрос о встрече Зеленского с Путиным.

Что предшествовало: Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские дипломаты работают над подготовкой визита президента США Джо Байдена в Украину.

Последний раз Джо Байден посещал Украину в январе 2017 года на должности вице-президента США.

Темы: БайденКулеба ДмитрийПутинЗеленский
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