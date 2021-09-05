Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден приедет в Киев, но не в этом году – Кулеба

Воскресенье, 5 сентября 2021, 21:15
Байден приедет в Киев, но не в этом году – Кулеба
фото Офиса президента

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что президент США Джозеф Байден посетит Украину, но не в текущем году.

Источник: Кулеба в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" в воскресенье вечером, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год".

Детали: Министр подчеркнул, что пока стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Кулеба также заявил, что украинская сторона готова к встрече Зеленского и президента России Владимира Путина.

"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал он, отвечая на вопрос о встрече Зеленского с Путиным.

Что предшествовало: Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские дипломаты работают над подготовкой визита президента США Джо Байдена в Украину.

Последний раз Джо Байден посещал Украину в январе 2017 года на должности вице-президента США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденКулеба ДмитрийПутинЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Байден
Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ
Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляен – СМИ
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
Последние новости
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама: