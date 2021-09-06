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Количество умерших от COVID в Украине пересекло отметку в 54 тысячи

Понедельник, 6 сентября 2021, 08:17
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В воскресенье 5 сентября в Украине зафиксировали 773 новых случая коронавирусной болезни и 18 летальных случаев, госпитализировали за сутки с COVID-19 или подозрением на него 635 человек, выздоровели 457 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: За полтора года пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 298 307 человек, из них выздоровели 2 213 177 человек (96,3%), умер 54 001 человек (2,3%).

За прошедшие сутки больше всего случаев заболевания зарегистрировали в г.. Киев (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.

Среди новых больных 62 ребенка.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 11 283 человека, методом ИФА – 1 879 человек, экспресс-тестами – 9 853 человека.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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