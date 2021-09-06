При живом Путине Крым не вернуть – Сенцов

Украинский режиссер из Крыма, бывший политзаключенный Олег Сенцов считает, что Крым можно вернуть только, когда Россия начнет распадаться, а при президенте РФ Владимире Путине это сделать нереально.

Источник: Сенцов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Сенцова на вопрос, возможно ли при живом Путина вернуть Крым: "Невозможно. Слушайте, давайте будем прагматиками. Мы должны об этом говорить и у нас должна быть конкретная стратегия и цель.

Какой вариант, когда мы можем вернуть Крым? Ну, когда Россия распадется. Правильно! Только тогда, когда в Россию придут какие-то очень сильные политические изменения, перемены, которые были в 1917 году или в 1991 году, когда распалась Российская империя и Советский Союз".

Детали: В то же время он выразил уверенность, что Россия "будет распадаться, потому что она из сотни народов, которые друг друга ненавидят, и Путина, и Москву внутри очень ненавидят".

По мнению Сенцова, только тогда появится окно возможностей, "когда Россия будет такая слабая и снова она будет развенчана, когда могут назад вернуть свои территории и Молдова, и Грузия, и мы", но вместе с тем он считает, что это окно будет "не постоянное, а какое-то ограниченное во времени".

При этом режиссер считает, что вопрос оккупации Крыма нужно постоянно поднимать, поэтому появление Крымской платформы – это правильный шаг на пути к возвращению полуострова.

Сенцов добавил, что важно постоянно говорить об этом, чтобы эта тема не сползала, и одновременно Украина должна быть активной в противостоянии с Россией, чтобы "не дать ей стабилизироваться как государству в политическом и экономическом плане", в частности, нужно "атаковать" РФ на международной арене.