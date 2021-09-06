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В Киеве демонтировали памятник в честь дружбы с Москвой

Понедельник, 6 сентября 2021, 10:22
В Киеве демонтировали памятник в честь дружбы с Москвой
Фото Фокуса

Памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, находившийся в сквере по улице Маршала Якубовского, 8 в столице, демонтировали.

Источник: сайт Киевсовета со ссылкой на депутата Алину Михайлову

Прямая речь Михайловой: "Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма".

Детали: Сообщается, что таким образом коммунальщики выполнили решение Киевсовета от 8 июля.

Для справки: Памятник в честь дружбы Киева и Москвы установили в августе 2001 года. Тогда Голосеевский район назывался Московским. В 2015 году активисты разрисовали монумент в сине-желтые цвета. В июле горсовет после многочисленных обращений жителей столицы принял решение о демонтаже монумента.

Украинская правда

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Темы: КиевРосcиякультура
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