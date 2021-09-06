COVID в Киеве: новых больных все еще вдвое больше, чем выздоровлений

За сутки 5 сентября в столице зафиксировали 93 новых случая коронавируса, 2 больных умерли, вместе с тем преодолел вирус 41 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "93 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 2 летальных случая от вируса".

Детали: Среди новых больных 58 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 30 мужчин в возрасте от 20 до 80 лет, 4 девочки от 2 месяцев до 14 лет и 1 мальчик 5 лет.

16 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (17), Соломенском (12), в Голосеевском, Святошинском и Дарницком (по 10) районах.

Всего с начала пандемии в столице 225 695 подтвержденных случаев коронавируса, 5 288 больных умерли, преодолели вирус 216 993 жителя столицы.

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