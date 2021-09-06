Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID в Киеве: новых больных все еще вдвое больше, чем выздоровлений

Понедельник, 6 сентября 2021, 10:48
Фото КГГА

За сутки 5 сентября в столице зафиксировали 93 новых случая коронавируса, 2 больных умерли, вместе с тем преодолел вирус 41 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "93 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 2 летальных случая от вируса".

Детали: Среди новых больных 58 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 30 мужчин в возрасте от 20 до 80 лет, 4 девочки от 2 месяцев до 14 лет и 1 мальчик 5 лет.

16 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (17), Соломенском (12), в Голосеевском, Святошинском и Дарницком (по 10) районах.

Всего с начала пандемии в столице 225 695 подтвержденных случаев коронавируса, 5 288 больных умерли, преодолели вирус 216 993 жителя столицы.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Суд" отправил Джеляла под стражу на два месяца

Умер Бельмондо

Монастырский представил свою команду в МВД

обновленоРасстрелы на Институтской: будут судить пулеметчика спецотряда "Омега"

На Харьковщине царит штамм "дельта" – ОГА

Дело МН17: РФ отказала в допросе подозреваемых Гиркина и Дубинского

Все новости...
Киев
В Киеве демонтировали памятник в честь дружбы с Москвой
Метро на Виноградарь не успевают построить раньше 2023 года
Как остановить тотальное уничтожение культурного наследия в Украине?
Последние новости
20:38
Саакашвили обещает приехать в Грузию ко 2 октября, несмотря на угрозу ареста
20:24
Укрзализныця за лето возобновила пассажирские перевозки на 70% к уровню 2019 года
20:09
США отреагировали на приговор двум соратникам Тихановской
19:40
Экс-член Совета НБУ Шапран судится с парламентом за прежнюю должность
19:30
"Суд" отправил Джеляла под стражу на два месяца
19:19
Глава делегации Конгресса США пообещал содействовать увеличению оборонной помощи Украине
19:18
Российские оккупанты пытали Джеляла – украинская прокуратура
18:57
Прокуратура в Италии просит Telegram заблокировать чат антивакцинаторов
18:43
Запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими – "Укрэнерго"
18:29
Не смог подтвердить, что имеет биткоинов на 13 млн: НАПК требует ответственности для главы ДРС
Все новости...