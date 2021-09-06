Девушка пришла в школу с арбалетом и подстрелила двух учителей

В полтавской школе 19-летняя девушка из арбалета ранила двух учителей.

Источник: сайт областной полиции

Детали: Инцидент произошел в школе №11 в Полтаве.

Полицейские установили личность правонарушительницы. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения.

Ее задержали, и она дает показания следователям. Обстоятельства и мотивы действий фигурантки выясняются.

Арбалет, изъятый у опасной девушки фото полиции

По факту нанесения телесных повреждений двум педагогам открыто уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство".

Имеет ли задеранная какое-либо отношение к школе, пока не сообщается.

Стрелы к арбалету фото полиции

Редакция Украинской правды приносит извинения за то, что изначально в новости стояло фото с изображением непричастного к делу человека.