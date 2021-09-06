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Германия обвинила РФ в кибератаках перед выборами в Бундестаг

Понедельник, 6 сентября 2021, 15:54
Германия обвинила РФ в кибератаках перед выборами в Бундестаг

После волны кибератак на немецких политиков Берлин обратился к российскому правительству с требованием прекратить эту киберактивнисть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел заявила в понедельник: "Правительство Германии призывает правительство России немедленно прекратить эту незаконную киберактивнисть".

Государственный секретарь Мигель Бергер передал это требование непосредственно представителю МИД России на заседании Высшей рабочей группы по вопросам политики безопасности на прошлой неделе.

В этом году органы безопасности Бундестага по меньшей мере три раза сообщали о кибератаках иностранных спецслужб на парламентариев. Совсем недавно пострадали несколько членов партий ХДС и СДПГ.

В письме от 24 июня Федеральное ведомство по охране Конституции и Федеральное ведомство по информационной безопасности (BSI) объявили: "Учитывая предстоящие федеральные выборы 2021, Федеральное ведомство по охране Конституции сейчас замечает, что нападения спецслужб на членов партий усиливаются". Иностранные спецслужбы могут воспользоваться полученным доступом "для публикации личной и интимной информации или сфабрикованных фейковых новостей", предупредили Управление по охране Конституции и BSI.

Подозревается, что российская хакерская группа Ghostwriter стоит за фишинг-атаками, во время которых хакеры пытались получить доступ к частным аккаунтам парламентариев.

"Федеральное правительство владеет достоверными данными, на основании которых можно говорить о причастности Ghostwriter, кибер-субъекта российского государства и, в частности, ГРУ российской военной разведки", - сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел.

Правительство расценивает этот "неприемлемый подход как угрозу безопасности Федеративной Республики Германия и демократическому процессу принятия решений и как тяжелое бремя для двусторонних отношений".

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Темы: РосcияГерманиявиборы
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