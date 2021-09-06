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Расстрелы на Институтской: будут судить пулеметчика спецотряда "Омега"

Понедельник, 6 сентября 2021, 16:36
фото: Ґрати

Бывшего военнослужащего спецотряда "Омега" будут судить по делу о расстрелах 20 февраля 2014 году на улице Институтской в ​​Киеве.

Источник: Офис генпрокурора, Адвокатская совещательная группа, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "В Печерский райсуд Киева направлено обвинительное заключение в отношении бывшего офицера, пулеметчика отдельного отряда специального назначения и борьбы с терроризмом "Омега"... по факту совершения убийств участников акций протеста 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в ​​Киеве".

Детали: Правоохранители традиционно не называют имя обвиняемого, но по данным УП и Адвокатской совещательной группы, речь идет об офицере спецподразделения "Омега" Владимире Косенко. По данным источника УП, Косенко находится в Украине под мерой пресечения - личное обязательство (ранее он был под стражей, однако суды изменили сначала на домашний арест, а затем на личное обязательство).

По данным следствия, экс-военный "Омеги", действуя совместно и согласованно с сотрудниками так называемой "черной роты" Беркута, стрелял из огнестрельного оружия по безоружным митингующим.

Установлено, что обвиняемый ранил двух демонстрантов, находившихся на подъездной дороге от Октябрьского дворца и на тротуаре ниже верхнего выхода из метро "Крещатик".

Экс-военному инкриминируют превышение полномочий сотрудником правоохранительного органа, совершение террористического акта, умышленные убийства и покушения на умышленные убийства, а также воспрепятствование проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ГБР.

Следствие считает, что Косенко был среди трех спецназовцев в черной форме (без желтых повязок), которые 20-го февраля отходили вместе со спецротой Беркута от Жовтневого дворца вверх по ул. Институтской. А потом стреляли из-за снежной и бетонной баррикады, указывают адвокаты.

Обвинительный акт прокуратура направила согласно УПК в Печерский районный суд Киева. Однако, как сообщает представитель потерпевших адвокат Оксана Михалевич, все судьи этого суда принимали участие как следственные судьи или в этом производстве, или в других производствах по этому же эпизоду (до выделения его в отдельное производство). И это исключает их участие в рассмотрении дела.

Прямая речь Михалевич: "То есть Печерский суд рассматривать это дело не сможет. Поэтому есть два пути - либо последовательные отводы и самоотводы всех без исключения судей, что может растянуться на годы. Или сразу представление Печерского суда в апелляцию об изменении подсудности в связи с невозможностью образовать состав суда для рассмотрения дела. Я надеюсь, Печерский суд пойдет коротким и законным путем. и дело рассмотрят в разумные сроки".

Украинская правда
Темы: МайданОфис генпрокурорасудубийство
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