Умер Бельмондо
Понедельник, 6 сентября 2021, 17:49
На 89 году жизни скончался всемирно известный французский актер Жан-Поль Бельмондо.
Источник: агентство AFP со ссылкой на адвоката актера.
Детали: О причинах смерти пока не сообщается.
Справка: Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен. Первую славу ему принесла роль в манифесте французской "новой волны" — фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (1959).
В последствии талантливый актер с неотразимой улыбкой завоевал сердца поклонников кино своими острохарактерными ролями в комедиях и боевиках. Французы дали ему прозвище "Бебель" ("прекрасное дитя"). На его счету – участие в более чем 80 картинах.