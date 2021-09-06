Умер Бельмондо

На 89 году жизни скончался всемирно известный французский актер Жан-Поль Бельмондо.

Источник: агентство AFP со ссылкой на адвоката актера.

Детали: О причинах смерти пока не сообщается.

Справка: Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен. Первую славу ему принесла роль в манифесте французской "новой волны" — фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (1959).

В последствии талантливый актер с неотразимой улыбкой завоевал сердца поклонников кино своими острохарактерными ролями в комедиях и боевиках. Французы дали ему прозвище "Бебель" ("прекрасное дитя"). На его счету – участие в более чем 80 картинах.