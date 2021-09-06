Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Умер Бельмондо

Понедельник, 6 сентября 2021, 17:49
"На последнем дыхании" Годара

На 89 году жизни скончался всемирно известный французский актер Жан-Поль Бельмондо.

Источник: агентство AFP со ссылкой на адвоката актера.

Детали: О причинах смерти пока не сообщается.

Справка: Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен. Первую славу ему принесла роль в манифесте французской "новой волны" — фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (1959).

В последствии талантливый актер с неотразимой улыбкой завоевал сердца поклонников кино  своими острохарактерными ролями в комедиях и боевиках. Французы дали ему прозвище "Бебель" ("прекрасное дитя"). На его счету – участие в более чем 80 картинах.

Темы: кино
powered by lun.ua
Главное сегодня

Девять человек погибли в результате аварии на шахте в ОРЛО – СМИ

Арахамия объяснил, почему фракция не реагирует на ДТП Трухина

"Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборы мэра Харькова

Новости 6 сентября: девушка с арбалетом, усиление карантина

"Суд" отправил Джеляла под стражу на два месяца

Умер Бельмондо

Все новости...
кино
Киберполиция разоблачила пиратский онлайн-кинотеатр: один из крупнейших в интернете
Лозница и Пустота: о фильме "Бабий Яр. Контекст"
Антонио Лукич о своем будущем фильме, встрече с Зеленским, наивности украинцев и чувстве злости
Последние новости
04:30
Мужчину во Вьетнаме приговорили к пяти годам тюрьмы за нарушение COVID-19
03:44
"Талибан" заявил о захвате последней непокоренной провинции
02:49
Brexit: Британия продлила льготные периоды для торговли в Северной Ирландии
01:45
Израиль ударил по производству ракет "ХАМАС"
00:46
В Чили одобрили вакцинацию CoronaVac детей от 6 лет
23:49
Девять человек погибли в результате аварии на шахте в ОРЛО – СМИ
23:23
Разумков призывает ГБР сказать, был ли Трухин за рулем: Проверить несложно
22:44
На восстановление Костела Святого Николая надо 75 млн – Ткаченко
21:57
Арахамия объяснил, почему фракция не реагирует на ДТП Трухина
21:38
Новости экономики: когда ждать метро на Виноградарь и усиления карантина
Все новости...