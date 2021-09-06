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Не смог подтвердить, что имеет биткоинов на 13 млн: НАПК требует ответственности для главы ДРС

Понедельник, 6 сентября 2021, 18:29
Фото: Кучер у Facebook

Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло предписание Кабмину с требованием провести служебное расследование и привлечь к служебной ответственности председателя Государственной регуляторной службы Алексея Кучера поскольку он не смог подтвердить, что владеет биткоинами на 13 миллионов гривен.

Источник: НАПК

Детали: В агентстве проверили декларацию, которую Кучер подал как бывший председатель Харьковской областной государственной администрации. Там он указал, что владеет криптовалютой Bitcoin стоимостью 13,1 млн грн.

В НАПК говорят, что криптовалюта Bitcoin имеет публичный адрес, который является открытым и подтверждает принадлежность определенному лицу. В то же время, председатель ДРС якобы не смог предоставить этот публичный адрес.

По данным налоговой, общий доход Алексея Кучера и членов его семьи за все время работы с 2001 по 2020 год составляет менее 1 млн грн.

В НАПК считают, что эта информация свидетельствует о том, что Кучер указал недостоверные сведения о владении криптовалютой, а значит совершил преступление.

Напомним: 

  • Алексей Кучер возглавил Харьковскую ОГА в ноябре 2019 года. На посту он был около года.

Украинская правда
Темы: НАПКдекларации
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